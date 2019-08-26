Раскрыты последствия санкций по делу Скрипалей для экономики России

Сегодня вступил в силу второй пакет ограничительных мер из-за отравления в Солсбери

США продолжают давить на Россию. Новые санкции, в частности, распространяются на госдолг. Рестрикции по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не отменят до тех пор, пока Россия не предоставит гарантий неприменения биологического и химоружия, чего она якобы не сделала.

Напомним, второй пакет санкций также предполагает противодействие со стороны американцев выдаче РФ займов международных финансовых организаций. Также банкам США запрещено выдавать российскому правительству кредиты не в рублях и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга. Кроме того, теперь запрещен экспорт в нашу страну продукции двойного назначения – то есть той, которую можно применить для разработки химического и биологического оружия.

Вашингтон также мог закрыть небо для госавиакомпаний России, запретить любой и импорт и понизить уровень дипотношений, но на это американцы не пошли, отмечает РИА Новости.

Тем временем эксперты оценили угрозы для российской экономики. Новые санкции вряд ли окажут на нее серьезное влияние.

"…российский рынок живет в "боевой готовности" уже не первый год, поэтому у инвесторов уже сложился даже определенный иммунитет к событиям подобного рода",

– сообщил начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко в беседе с ТАСС.

Гораздо более серьезная угроза – торговые войны США и Китая, пишет "ФедералПресс".

"…куда существенней для нее может оказаться новый виток торговых противостояний и снижение цен на энергоносители", – считают экономисты Renaissance Capital.