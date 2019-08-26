Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Новые санкции в отношении нашей страны вызваны желанием Вашингтона наказать Москву за сотрудничество с другими государствами. Такое объяснение второму пакету ограничений в связи с инцидентом в Солсбери дала Виктория Скрипаль, племянница отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.



"У (президента США Дональда) Трампа очень простая позиция – разделяй и властвуй. (Канцлер ФРГ Ангела) Меркель хочет видеть Москву в составе G8. Санкции вводятся в пользу (премьер-министра Великобритании) Бориса Джонса. Все направлено, чтобы поддержать Британию и еще раз показать России: не торгуйте ни с кем и не заключайте сделки ни с кем, кроме США",

– приводит слова Скрипаль издание Inforeactor.

По ее оценке, в введенных Соединенными Штатами ограничениях нет никакой политической составляющей – "просто экономика", передает RT.

Племянница отравленного спецагента также отметила, что санкции были введены в преддверии единого дня голосования. "Подобную карту может разыгрывать оппозиция внутри России. Мол, смотрите, до чего Россию довели, опять против нас санкции ввели. Все страны якобы против нас. Так будут поворачивать ситуацию в свою сторону оппозиционеры внутри страны", – указала она.

Второй пакет антироссийских санкций со стороны США в связи с инцидентом в британском Солсбери вступил в силу сегодня. По утверждению Белого дома, ограничения введены в наказание за то, что наша страна не предоставила предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

В рамках санкционного пакета России отказали в любых кредитах и кредитных гарантиях. Также установлены ограничения на российский госдолг. США будут противодействовать выдаче Москве займов или их продлению во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Помимо этого, был введен запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для создания химического и биологического оружия.