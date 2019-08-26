Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Москва никогда никого не просила о том, чтобы ее приняли обратно в клуб самых могущественных стран мира. Мир изменился, и все важные вопросы международной повестки решаются в других форматах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Мы никого ни о чем не просили. Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы",

– приводит слова дипломата РИА "Новости".

По словам главы МИД, тему восстановления "группы восьми" подняли западные политики, причем сразу же на уровне публичных заявлений.

"Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать. Жизнь ушла далеко вперед. Мы не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "группу семи", но главные вопросы сейчас решаются, если брать мировую экономику, мировую политику, финансовую в том числе, они решаются в "группе двадцати", – заявил Лавров.





Формат G20, по мнению российского дипломата, хорош тем, что в это объединение входят все участники G7 и члены БРИКС. "Наши позиции в "группе двадцати" определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", – резюмировал министр.

"Большая восьмерка" существовала с 1998 по 2014 годы. Россию исключили из объединения на фоне ее вмешательства в события на Украине.

Ранее на саммите G7 между мировыми лидерами возник конфликт. Глава Белого дома предложил вернуть в группу Россию, чтобы важные международные вопросы – ситуацию в Иране, Сирии или КНДР – можно было обсуждать с участием Москвы.

Другие политики выступили против. По их мнению, "семерка" – "это семья, клуб, сообщество либеральных демократий", а президент РФ Владимир Путин "не олицетворяет это". В Москве в ответ заявили, что для нашей страны присоединение к G7 не является самоцелью.