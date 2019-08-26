Трамп повздорил с лидерами "Большой семерки" из-за России

Американский лидер испортил аппетит остальным

Неприятный для глав G7 разговор состоялся за официальным ужином в минувшую субботу.

Напряженную обстановку создал президент США Дональд Трамп, который настаивал на возвращении России в "Большую семерку". Несмотря на увещевания главы Америки, его коллеги упорствовали. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Аргументы Трампа во время трапезы, ставшей официальным открытием саммита, поддержал только итальянский премьер Джузеппе Конте, который покидает свой пост. Японский премьер Синдзо Абэ с восточной мудростью держался нейтрально. При этом остальные – премьер Британии Борис Джонсон, французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо и глава Евросовета Дональд Туск этой идее воспротивились.

Американский лидер не унимался, доказывая, что без России обсуждение ситуации вокруг Сирии, Северной Кореи и Сирии бессмысленно. Обстановка сложилась весьма напряженная.

"Таким образом, у него была действительно какая-то фундаментально противоположная позиция на этот счет",

– отметил собеседник издания.

После ужина лидеры "Большой семерки" должны были сфотографироваться вместе, однако мероприятие неожиданно отменили. Послужил ли причиной разнос, который устроил Трамп остальным политикам, или это было что-то другое, неизвестно. Чуть позже, правда, снимок все же сделали, но уже с участием приглашенных представителей других стран.

Ранее Трамп заявил, что российского лидера Владимира Путина "возможно наверняка" пригласят на следующий саммит, который пройдет в США. Кроме того, накануне стало известно, что лидеры G7 обсудили возвращение России тайно, отмечает Ura.ru.

Россия вышла из "Большой восьмерки" присоединения Крыма в 2014 году, напоминает сайт телеканала "360".