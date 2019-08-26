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Трамп повздорил с лидерами "Большой семерки" из-за России

Верните Россию: Трамп устроил разнос
Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер испортил аппетит остальным

Неприятный для глав G7 разговор состоялся за официальным ужином в минувшую субботу.

Напряженную обстановку создал президент США Дональд Трамп, который настаивал на возвращении России в "Большую семерку". Несмотря на увещевания главы Америки, его коллеги упорствовали. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Аргументы Трампа во время трапезы, ставшей официальным открытием саммита, поддержал только итальянский премьер Джузеппе Конте, который покидает свой пост. Японский премьер Синдзо Абэ с восточной мудростью держался нейтрально. При этом остальные – премьер Британии Борис Джонсон, французский президент Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо и глава Евросовета Дональд Туск этой идее воспротивились.

Американский лидер не унимался, доказывая, что без России обсуждение ситуации вокруг Сирии, Северной Кореи и Сирии бессмысленно. Обстановка сложилась весьма напряженная.

"Таким образом, у него была действительно какая-то фундаментально противоположная позиция на этот счет",

отметил собеседник издания.

После ужина лидеры "Большой семерки" должны были сфотографироваться вместе, однако мероприятие неожиданно отменили. Послужил ли причиной разнос, который устроил Трамп остальным политикам, или это было что-то другое, неизвестно. Чуть позже, правда, снимок все же сделали, но уже с участием приглашенных представителей других стран.

Ранее Трамп заявил, что российского лидера Владимира Путина "возможно наверняка" пригласят на следующий саммит, который пройдет в США. Кроме того, накануне стало известно, что лидеры G7 обсудили возвращение России тайно, отмечает Ura.ru.

Россия вышла из "Большой восьмерки" присоединения Крыма в 2014 году, напоминает сайт телеканала "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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