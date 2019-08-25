Трамп заявил о приглашении Путина на следующий саммит G7

Мир раздирают противоречия из-за судьбы Москвы, которая не рвется обратно в "фантомную организацию"

Американский лидер приоткрыл завесу тайны.

На фоне бурного обсуждения возвращения РФ в клуб Дональд Трамп сообщил, что президента России Владимира Путина "возможно наверняка" позовут на следующий саммит "Большой семерки". Слова американского лидера приводит агентство Блумбер. Тем временем Рейтер сообщает, что Трамп подтвердил – разговор о Москве у лидеров G7 был, однако он не может сказать, вернется ли она в "Большую семерку". Об этом пишет ТАСС.

На слова американского президента уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, если такое предложение поступит, его рассмотрят, передает РИА Новости.

Напомним, ранее об обсуждении России написали японские СМИ. Однако данные о переговорах "ни за что не раскроют", заявил источник агентства Киодо.

Саммит G7 проходит во французском Биаррице 24-26 августа.