Трамп заявил о приглашении Путина на следующий саммит G7

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Американский лидер приоткрыл завесу тайны.
На фоне бурного обсуждения возвращения РФ в клуб Дональд Трамп сообщил, что президента России Владимира Путина "возможно наверняка" позовут на следующий саммит "Большой семерки". Слова американского лидера приводит агентство Блумбер. Тем временем Рейтер сообщает, что Трамп подтвердил – разговор о Москве у лидеров G7 был, однако он не может сказать, вернется ли она в "Большую семерку". Об этом пишет ТАСС.
На слова американского президента уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, если такое предложение поступит, его рассмотрят, передает РИА Новости.
Напомним, ранее об обсуждении России написали японские СМИ. Однако данные о переговорах "ни за что не раскроют", заявил источник агентства Киодо.
Саммит G7 проходит во французском Биаррице 24-26 августа.
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