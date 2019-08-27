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На Трампа набросились за поддержку России

Американцы пришли в ужас из-за одержимого Россией Трампа
www.globallookpress.com
Приглашение Путина на саммит G7 восприняли как поражение США

Россию ни в коем случае не следует приглашать на следующий саммит "группы семи". Президент США Дональд Трамп не должен был высказывать подобных предложений. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

"Поскольку Соединенные Штаты берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита G7, это ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим желанием пригласить Владимира Путина обратно, так как Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений",

приводит слова политика издание The Hill.

По словам Шумера, если российский лидер приедет на следующую встречу лидеров ведущих мировых держав в качестве полноправного участника, это "лишь продемонстрирует слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов". "Соединенные Штаты станут менее защищенными", – отметил политик.

www.globallookpress.com

Прошедший во Франции саммит G7, по словам демократа, стал еще одной "упущенной возможностью для президента Трампа показать силу Америки, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем, стоящих перед нашей планетой".

На встрече лидеров "семерки" в Биаррице в минувшие выходные глава Белого дома предложил пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит, который пройдет в 2020 г. в США. Тот, в свою очередь, назвал полезными любые контакты с членами объединения и не исключил возрождения G8.

Другим политикам эта идея не понравилась. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ключевым условием возобновлении формата "восьмерки" прогресс в украинском урегулировании.

После этого Москва дала понять, что участие в объединении ее на самом деле не особо интересует. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что наша страна никогда никого не просила о возвращении в G8. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие.

Андрей ФИЛАТОВ
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