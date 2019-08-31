Польша объединилась с Украиной против России

Варшава поддержит антироссийские санкции

Президенты Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели встречу, по итогам которой сделали громкие заявления. Так, глава Польши пообещал лидеру украинцев давить на Россию рестрикциями.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод",

– заявил Дуда на совместной пресс-конференции.

Он также добавил, передают РИА Новости, что Незалежная может рассчитывать на Польшу, если речь идет "о независимости и территориальной целостности Украины".

В свою очередь, Зеленский заявил, что без выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, санкции против России будут только усиливаться, передает telegram-канал "Подъем".

В своем заявлении президент Незалежной также затронул тему "Северного потока – 2", отметив, что газопровод неприемлем и угрожает всей Европе.