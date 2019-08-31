Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Польша объединилась с Украиной против России

Зеленский нашел союзника в борьбе против России
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Варшава поддержит антироссийские санкции

Президенты Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда провели встречу, по итогам которой сделали громкие заявления. Так, глава Польши пообещал лидеру украинцев давить на Россию рестрикциями.

"Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод",

– заявил Дуда на совместной пресс-конференции.

Он также добавил, передают РИА Новости, что Незалежная может рассчитывать на Польшу, если речь идет "о независимости и территориальной целостности Украины".

В свою очередь, Зеленский заявил, что без выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, санкции против России будут только усиливаться, передает telegram-канал "Подъем".

В своем заявлении президент Незалежной также затронул тему "Северного потока – 2", отметив, что газопровод неприемлем и угрожает всей Европе. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нашли дурака: Киев, Варшава и Вашингтон заключат сомнительную сделку

Польша добилась статуса значимой фигуры на энергетическом рынке Европы

Захарченко знал о готовящемся покушении

Бывший охранник главы ДНР сообщил неизвестные ранее факты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей