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Стало известно о новых санкциях против России

Нож в спину: после заискиваний перед Путиным США приготовили новую подлость
Фото: www.globallookpress.com
Американцы анонсировали очередной удар

Американцы задумались о дополнительных рестрикциях из-за Крыма.

Ограничительные меры против Москвы на фоне присоединения Крыма будут ужесточаться. Такое угрожающее заявление сделал министр энергетики США Рик Перри. Он пообещал свежую порцию рестрикций после встречи с политиками Польши и Незалежной в Варшаве, сообщает Reuters. Подробностей пока не приводится.

Ранее лидер США Дональд Трамп выказал РФ свое расположение, отметив высокую вероятность того, что главу страны Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7.

Напомним, сегодня в Польше на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, собрались представители союзников страны по НАТО и ЕС, а также делегация из Германии. Пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее планировалось, что в Польше он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, но переговоры сорвались – последний отменил визит из-за урагана. Российскую сторону Варшава звать не стала.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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