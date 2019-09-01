Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В России ответили полякам на критику в адрес "Северного потока – 2" и слова об "уничтожении" страны СССР

Анджей Дуда. Фото: www.globallookpress.com
Жесткая характеристика британцев до сих пор актуальна

Польшу не зря назвали "гиеной Европы", заявили россияне.

В Варшаве разразились обвинениями. Лидер страны Анджей Дуда потребовал от западных стран подавить "агрессора" и вспомнил о "коварных" планах Советского Союза.

Польский президент призвал во что бы то ни стало остановить "Северный поток – 2", повторив в очередной раз мантру об "опасности" проекта для Европы. Ранее с подобным заявлением выступил и украинский глава Владимир Зеленский. На деле ларчик открывается просто – и Польша, и Незалежная боятся за собственное благосостояние. Речи об угрозе европейским странам быть не может.

Не забыл Дуда и раскрыть "историческую правду", открыв миру глаза на сговор Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, которые, по его словам, договорились уничтожить Польшу, заключив пакт Молотова-Риббентропа. Об этом политик поведал в беседе с журналистами Bild. После Второй мировой войны Варшава стала заложником коммунистов, отметил он.

"Для Польши мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году", – заявил Дуда, обвинив "коммунистический режим" в преследовании и казнях поляков вплоть до 60-х годов.

Пользователи Сети в ответ на обвинения польского президента напомнили ему о меткой характеристике Уинстона Черчилля, который назвал страну "гиеной Европы".

"Зачем столько было городить, чтобы объявить, что Польша с готовностью ложится под Штаты? Репутация Варшавы и без вступительных речей известна. Ещё Черчилль характеристику дал – "гиена Европы",

– написал один из комментаторов.

Напомним, сегодня в Польше проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россию не позвали, зато присутствует делегация Германии, а также представители союзников Варшавы по НАТО и ЕС. Президент США Дональд Трамп ехать отказался, сославшись на надвигающийся на страну ураган "Дориан". Присутствовать будет украинский лидер Владимир Зеленский, чья встреча с американским коллегой в итоге сорвалась.

Отметим, что в польском МИД объяснили отказ приглашать Россию. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил в эфире радиостанции Maryja, что наша страна не заинтересована в сохранении "духа исторической правды". 

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отпуск испорчен: сотни россиян застряли в аэропортах Москвы

В столице задержали более 100 рейсов

В Британии обвинили Россию в исчезновении MH370

Эксперты выдвинули сразу ряд сомнительных теорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей