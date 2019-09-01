В России ответили полякам на критику в адрес "Северного потока – 2" и слова об "уничтожении" страны СССР

Жесткая характеристика британцев до сих пор актуальна

Польшу не зря назвали "гиеной Европы", заявили россияне.

В Варшаве разразились обвинениями. Лидер страны Анджей Дуда потребовал от западных стран подавить "агрессора" и вспомнил о "коварных" планах Советского Союза.

Польский президент призвал во что бы то ни стало остановить "Северный поток – 2", повторив в очередной раз мантру об "опасности" проекта для Европы. Ранее с подобным заявлением выступил и украинский глава Владимир Зеленский. На деле ларчик открывается просто – и Польша, и Незалежная боятся за собственное благосостояние. Речи об угрозе европейским странам быть не может.

Не забыл Дуда и раскрыть "историческую правду", открыв миру глаза на сговор Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, которые, по его словам, договорились уничтожить Польшу, заключив пакт Молотова-Риббентропа. Об этом политик поведал в беседе с журналистами Bild. После Второй мировой войны Варшава стала заложником коммунистов, отметил он.

"Для Польши мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году", – заявил Дуда, обвинив "коммунистический режим" в преследовании и казнях поляков вплоть до 60-х годов.

Пользователи Сети в ответ на обвинения польского президента напомнили ему о меткой характеристике Уинстона Черчилля, который назвал страну "гиеной Европы".

"Зачем столько было городить, чтобы объявить, что Польша с готовностью ложится под Штаты? Репутация Варшавы и без вступительных речей известна. Ещё Черчилль характеристику дал – "гиена Европы",

– написал один из комментаторов.

Напомним, сегодня в Польше проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россию не позвали, зато присутствует делегация Германии, а также представители союзников Варшавы по НАТО и ЕС. Президент США Дональд Трамп ехать отказался, сославшись на надвигающийся на страну ураган "Дориан". Присутствовать будет украинский лидер Владимир Зеленский, чья встреча с американским коллегой в итоге сорвалась.

Отметим, что в польском МИД объяснили отказ приглашать Россию. Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил в эфире радиостанции Maryja, что наша страна не заинтересована в сохранении "духа исторической правды".