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"Северный поток-2" продвинулся по дну моря

Фото: www.globallookpress.com
Дания до сих пор тянет с ответом

Морской участок пути газопровода "Северный поток-2" готов уже на 76%. Об этом заявили в российском "Газпроме", являющемся единственным акционером проекта.

"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1882 км газопровода – более 76% от его общей протяженности", – приводит РИА "Новости" сообщение компании.

В "Газпроме" подчеркнули, что прокладка двух нитей экспортного трубопровода продолжается. При этом разрешение на строительство в датской морской зоне от Копенгагена до сих пор не получено. 

"Северный поток-2" протянется от РФ до Германии по дну Балтийского моря. Россия, ФРГ, Финляндия и Швеция уже дали согласие на прокладку труб в их зоне ответственности.

Николай ВИКТОРОВ
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