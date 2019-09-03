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Германия не простит США санкции против "Северного потока - 2"

Германия отомстит США за санкции против
Фото: www.globallookpress.com
Немцы не станут закрывать глаза на проделки Вашингтона

Американские санкции против "Северного потока -2", на которых так настаивают конгрессмены, могут не просто не возыметь желаемого результата, а, наоборот, насолить самим же Соединенным Штатам. Во-первых, они рискуют ослабить солидарность единомышленников из Европы, которые сейчас пока искоса смотрят на Россию, а во-вторых, – обидеть немцев. 

Продуктивнее бы было помочь Украине, полагает автор материала в Foreign Policy, и всем вместе избежать энергетического рабства. Впрочем, санкции против компаний-участниц российско-европейского проекта Вашингтон не ввел, однако в Берлине насторожились. Надежным партнером США считают всего 19% немцев, что говорит об утерянном влиянии первых.  

Отношения могут испортиться, если Белый дом введет ограничительные меры, поясняет издание. К тому же они подведут под монастырь пять энергетических компаний Европы, которые наполовину профинансировали проект, напоминает RT

Американский журналист не сомневается в том, что Германия отреагирует на давление США, и, учитывая негативное отношение к антиросийским санкциям ряда европейских государств, предлагает действовать по следующему сценарию. Так, по мнению Foreign Policy, немцам следует заставить Россию заключить транзитное соглашение с Украиной до истечения срока предыдущего. А заокеанской державе нужно доходчиво разъяснить свои мотивы, чтобы союзники поняли, зачем она устроила торговую войну с Китаем и санкционную – с Москвой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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