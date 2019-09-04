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Впереди хаос: трудности с "Северным потоком-2" только начинаются

Впереди хаос: трудности с
Фото: www.globallookpress.com
Французы упрекнули немцев в эгоизме

"Северный поток-2" – это не просто проект, по поводу маршрута которого идут споры. Это проект, из-за которого уже началась геополитическая битва, на одной стороне которой Россия и страны-партнеры по прокладке газопровода, на другой – Еврокомиссия, США и ряд европейских стран. На это указал главный редактор издания Le Monde de l'énergie Оливье Дюрен.

По его словам, немцам можно посочувствовать. В 2011 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель промахнулась, объявив, что к 2022 г. в Германии не останется АЭС и страна перейдет на возобновляемые источники энергии. В итоге сейчас Берлин оказался в "энергетическом тупике", пользуется углем и поддерживает "Северный поток-2", который удвоит поставки российского газа.

Но это решение, идеальное для немцев, опасно для Европы, приводит La Tribune мнение Дюрена. По его словам, "Северный поток-2" сделает реальностью политическое доминирование Москвы над европейскими странами. На это, дескать, "благоразумный Париж" не раз указывал Берлину, но немцы отказываются прислушиваться, предпочитая следовать собственным коммерческим интересам.

Фото: www.globallookpress.com

Учитывая, что "Северный поток-2" не нравится и президенту США Дональду Трампу, Европу в ближайшее время ждет хаос, спровоцированный столкновениями разных сил из-за "Северного потока-2, считает Дюрен.

Ранее в Берлине заявили, что не простят Вашингтону санкции против "Северного потока-2".

Николай ВИКТОРОВ
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