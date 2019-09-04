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Претензии США к "Северному потоку - 2" сочли необоснованными

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон бесится, потому что Москва не спросила его разрешения

Европа добровольно предоставит России полный контроль над энергетикой, если будет использовать газ из "Северного потока – 2". С таким предостережением выступил постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" создает слишком много контроля в российских руках. А русские в прошлом использовали этот контроль",

– предупредил подозрительный американец, напомнив невзначай, что США с радостью наладит в Европу поставки СПГ, передает РИА "Новости". 

Сондлэнд отметил, что Вашингтон, как никогда, озадачен вопросом энергетики, который держал на контроле всегда. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео накануне поднимал тему санкций против "Северного потока -2" в Брюсселе. 

"Мы хотим, чтобы страны ЕС закупали газ в разных местах, в том числе в США", – цитирует постпреда Штатов при ЕС ТАСС. 

Данная новость изумила россиян. Они не смогли "проглотить" необоснованные претензии Белого дома. 

"Кто еще не высказался по вопросу СП2 и российской угрозе? В очередь", "Альтернативу российскому газу в Европе никто не запрещал развивать", "Американцам мало того, что половина Европы под оккупацией, они переживают, что кто-то собирается торговать без их разрешения", "Кроме бреда предоставили бы хоть один довод доказывающий увеличение влияния России и пагубного по отношению к Европе использования трубы", - заключили комментаторы RT (орфография и пунктуация авторские). 

Между тем, несмотря на нападки завистливого Запада, топливная магистраль построена уже на 76%.

Напомним, ранее американцы разработали свод правил для Германии, которая, по их мнению, должна заставить Россию заключить взаимовыгодное транзитное соглашение с Украиной. 

Ксения АНДРЕЕВА
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