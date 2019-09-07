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В Бундестаге предостерегли Запад от срыва "Северного потока - 2"

В Бундестаге припугнули Запад из-за попыток сорвать
Фото: www.globallookpress.com
В Германии разнесли критиков проекта

Председатель парламента ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что позиция его страны по вопросу "Северного потока -2" привела к тому, что восточноевропейские коллеги утратили к Берлину доверие. Однако партнерам Германии не следует работать против газопровода по прошествии времени.

"Игнорирование видения наших восточных соседей не относится к лучшим сторонам германской политики и разрушило много доверия", – отметил Шойбле в издании Welt.

При этом глава Бундестага ополчился на противников проекта, потому что они выступили против него не сразу.

"И все же, с общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением", – заявил Шойбле.

"Северный проект – 2", который пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря, построили на три четверти. Проект представит собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Против "Северного потока – 2" выступает Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также страны Прибалтики, называющие этот проект политическим. Недовольны строительством газопровода и в США.

Полина ИВАНОВА
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