Россию вынудили сократить поставки по "Северному потоку"

Польша обеспечила Украине транзитный договор

"Газпром" лишился возможности использовать европейский газопровод OPAL на полную мощность, соответственно, его поставки по "Северному потоку" придется сократить. Этого через суд добилась Польша.

"Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", – сообщило Минэнерго Польши.

Российский газ поступает в OPAL на территории Германии и идет дальше на юг – до Чехии. Долгое время труба наполовину пустовала, поскольку один поставщик, по правилам ЕС, не мог занимать больше половины объема. Но в 2016 г. Еврокомиссия дала разрешение "Газпрому" участвовать в аукционах и на вторую половину трубы. Поскольку других желающих не нашлось, российская компания заняла газопровод практически полностью, параллельно увеличив подачу топлива по "Северному потоку".

Эта ситуация не понравилась Польше, Литве и Латвии. Варшава и польская компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, указав, что принятому в Европе принципу диверсификации грозит опасность. Теперь суд вынес приговор в пользу польской стороны.

Это важно не столько Варшаве, сколько Киеву. Поскольку "Газпром" оказался в невыгодном положении: "Северный поток-2" еще не построен, а через "Северный поток-1" концерн не сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить европейских потребителей.

"Газпрому" придется сократить использование "Северного потока", что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", – заявили в Польше.

Договор между Россией и Украиной по транспортировке газа в ЕС заканчивается в конце 2019 года.