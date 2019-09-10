Для проекта "Северный поток-2" подготовили несколько финальных сценариев

Угрозы США утомили европейских энергетиков

Введение американцами санкций против судов-трубоукладчиков, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", потребует определенных шагов со стороны компании-оператора Nord Stream 2 AG. Это признал глава соинвестора проекта – австрийской энергетической компании OMV Райнер Зеле. По его словам, выработано несколько вариантов возможных действий, какой из них окончательный – пока трудно сказать.

"Это должен решать оператор проекта Nord Stream 2 AG. Абсолютно уверен в том, что они проверяют разные сценарии и готовятся ко всему", – приводит слова Зеле ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что устал от бесконечных угроз США ввести санкции против газопровода, чтобы помешать его эксплуатации.

"Проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, я не знаю, против чего тут вводить санкции", – отметил Зеле.

Ранее в США одобрили к вынесению на голосование обеих палат Конгресса законопроект, вводящий санкции против морских судов, участвующих в прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря. По плану, строительство должно быть окончено в конце 2019 г., однако Дания до сих пор не согласовала ни один из трех предложенных маршрутов.