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Оператор "Северного потока-2" подсчитал ущерб от молчания Дании

Фото: www.globallookpress.com
Nord Stream 2 обвинила Копенгаген в преднамеренной задержке строительства

Проект российского газопровода через Балтийское море в Европу может быть отложен до восьми месяцев и стоить дополнительно €660 млн ($740 млн) из-за препятствий в получении необходимых разрешений от Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо оператора "Северного потока-2" в адрес датских властей.

Nord Stream 2 в своей жалобе назвал решение Датского энергетического совета предоставить третью заявку на прокладку газопровода "преднамеренной попыткой задержать завершение проекта".

В направленном в Копенгаген в апреле письме оператор заявил, что расходы, связанные с новым запросом, уже составили более €100 миллионов. Согласно документу, попавшему в распоряжение Reuters, запрос на третий маршрут может привести к задержке до восьми месяцев и дополнительным расходам в €560 миллионов. Отмечается, что первоначальный бюджет составлял 9,5 млрд евро.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", – цитирует письмо портал Canada.com.

Оператор проекта обратился с просьбой к Датскому апелляционному совету по энергетике отклонить запрос энергетического агентства. Nord Stream 2 в своем письме указал, что "неоднократно запрашивал обновление статуса… без получения какого-либо ответа".

Фото: www.globallookpress.com

В комментарии Reuters оператор "СП-2" сообщил, что проинформировал Датское энергетическое агентство о потенциальном влиянии задержек на затраты и график проекта, однако отказался подтвердить цифры, содержащиеся в письме.

"Задержка в несколько месяцев приведет к дополнительным затратам в несколько сотен миллионов евро, но мы не можем дать полную оценку, поскольку окончательные воздействия зависят от сроков принятия решения о выдаче разрешения ответственными органами", – подчеркнули в Nord Stream 2.

Как известно, "Газпром" завершил строительство более 70% "Северного потока-2", но с апреля 2017 г. у него были отложенные заявки с Копенгагеном на прокладку от 147 до 175 км по датским водам.

Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Nord Stream 2 и скорости строительства, трубоукладчики "Газпрома" через три-пять месяцев дойдут до датской исключительной экономической зоны.

Ранее представители "СП-2" информировали, что из-за задержек с получением разрешений Копенгагеном газопровод может быть запущен в 2020-ом, а не в конце текущего года.

Вероятно, ключевые инвесторы проекта не долго будут искать того, кто вынужден будет компенсировать им ущерб. А это серьезные участники. Напомним, помимо "Газпрома", половина финансирования Nord Stream 2 обеспечивается немецкой Uniper и подразделением Binsf Wintershall, англо-голландской компанией Shell, австрийской OMV и французской Engie.

Елена УСОВА
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