США опоздали с санкциями против "Северного потока - 2"

Аналогичную ошибку в свое время сделал президент Рейган

Вашингтон слишком долго решался на введение мер против российского газопровода "Северный поток-2". Сейчас пакет санкций разработан, но за него должны еще проголосовать обе палаты Конгресса. Так что время упущено, заявил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн.

"Уже слишком поздно что-то предпринимать, ведь большая часть трубопровода проложена. Разве что США введут ретроактивные санкции, но это, я полагаю, вызовет настоящую бурю по эту сторону Атлантики", - пояснил он в комментарии Bloomberg.

Когда Россия прокладывала свой первый "Северный поток", у США не было возражений. Но с 2011 г. многое изменилось и в отношениях стран, и в интересах США. Американские компании стали массово добывать сланцевый газ и теперь активно ищут рынки сбыта СПГ. Но в Азии эту нишу плотно занимают поставщики из Катара и Австралии. Остается Европа.

"Германия – это приз, который производители СПГ США хотят отнять у русских. Если "Северный поток – 2" будет запущен, американские экспортеры газа на ближайшие годы могут попрощаться с потенциальными поставками туда", – считает эксперт по биржевому рынку Лоран Сегален.

Поэтому попытки США помешать реализации "Северного потока-2" понятны, но не эффективны. Ситуация похожа на времена, когда американский президент Рональд Рейган хотел запретить Европе покупать газ у СССР. Тогда эти меры не имели эффекта, и сейчас следует ожидать того же, пишет издание.