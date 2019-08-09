Непредсказуемое подорожание: "Северный поток-2" растет в цене

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Обойдется ли строительство газопровода "Северный поток-2" дороже запланированного и, если да, то насколько, можно будет понять, когда Копенгаген наконец-то даст ответ на заявку о прокладке труб в датской экономической зоне. Об этом заявил официальный представителя Nord Stream 2 Стеффен Хартман.
В интервью ТАСС он подчеркнул, что на строительные расходы влияет много факторов. "Мы не можем подтвердить упомянутые цифры", – приводит слова Хартмана "НГ".
Накануне агентство Reuters распространило информацию, что запуск "Северного потока-2" отложен на 8 месяцев от ранее называемой даты, а стоимость проекта возросла на €660 млн – и все из-за капризов Дании, которая не может согласовать уже третий предложенный маршрут.
Ранее планировалось, что подача газа в Европу по новому трубопроводу начнется в конце 2019 года. Проектная стоимость "Северного потока-2" – €9,5 млрд, из которых половину вносит "Газпром", а вторую половину – европейские соинвесторы.
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