Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Непредсказуемое подорожание: "Северный поток-2" растет в цене

Фото: www.globallookpress.com
Оператор отказался назвать окончательные цифры

Обойдется ли строительство газопровода "Северный поток-2" дороже запланированного и, если да, то насколько, можно будет понять, когда Копенгаген наконец-то даст ответ на заявку о прокладке труб в датской экономической зоне. Об этом заявил официальный представителя Nord Stream 2 Стеффен Хартман.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что на строительные расходы влияет много факторов. "Мы не можем подтвердить упомянутые цифры", – приводит слова Хартмана "НГ".

Накануне агентство Reuters распространило информацию, что запуск "Северного потока-2" отложен на 8 месяцев от ранее называемой даты, а стоимость проекта возросла на €660 млн – и все из-за капризов Дании, которая не может согласовать уже третий предложенный маршрут.

Ранее планировалось, что подача газа в Европу по новому трубопроводу начнется в конце 2019 года. Проектная стоимость "Северного потока-2" – €9,5 млрд, из которых половину вносит "Газпром", а вторую половину – европейские соинвесторы.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Польша в панике: дружелюбие Европы ввело в заблуждение Кремль

Западным лидерам рекомендовали стать жестче

"Циркон" может быть виноват в трагедии под Северодвинском

СМИ пытаются установить причину ЧП на военном полигоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей