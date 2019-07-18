Строительство газопровода завершится в срок

В России считают, что Дания ответит на заявку по "Северному потоку – 2" в октябре 2019-го. Об этом заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Мне кажется, что где-то в октябре они должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект",

– сообщил Зубков перед открытием форума "Петербургский диалог".

Он отметил, что веских поводов для такого затягивания процесса, у Дании нет. Зубков подчеркнул, что проект поддерживает Германия, осознающая, как важен для нее этот проект, который обеспечит страну на десятки лет стабильным природным газом.

Строительство газопровода заершено на 70%. "Северный поток – 2" предполагает две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет от России к Германии через дно Балтийского моря. Дания до сих пор не дала разрешения на прокладку труб в своей экономической зоне, хотя Россия подавала три разных заявки по различным маршрутам. Копенгаген затребовал дополнительную экспертизу, одну из заявок Москва недавно отозвала. При этом у России есть запасной маршрут, который не требует участие Дании. Впрочем, эксперты уверены, что датчане в скором времени сдадутся, а проект достроят вовремя.

Против "Северного потока – 2" выступают США, которые давят на Данию. Американцы хотят таким способом заполучить рынок СПГ в Европе. Недовольны наличием проекта и на Украине, в Киеве боятся того, что лишатся возможности транспортировать российский газ и, соответственно, получать за это деньги.