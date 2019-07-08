С берегов Днепра снова раздались крики про шантаж Москвы

Чем ближе зима, тем чувствительней истерика и паника украинских постмайданных властей насчет реализации проекта "Северный поток-2" и прекращения транзита российского газа через Незалежную. На фоне принятой накануне в ПА ОБСЕ антироссийской резолюции, где наша новая труба подверглась очередной критике, в Киеве констатировали – "СП-2" является ловушкой для Европы.

Об этом заявили в "Нафтогазе", по ходу обвинив российское руководство в использовании "языка шантажа и силы".

"Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными "Газпромом", – говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

В Киеве считают, что власти стран Европы должны насторожить заявления из Москвы о том, что "Россия готова идти до конца в реализации" международного газового проекта.





"После того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика, россияне смогут легко игнорировать демократические правила и вмешиваться не только в экономическую жизнь европейских стран, но и диктовать свои политические прихоти. То, что Северный поток-2 – это энергетическая ловушка для европейцев, сомнений нет", – послали очередной месседж Старому Свету из "Нафтогаза".

Также компания поблагодарила ОБСЕ за принятие резолюции, в которой "СП-2" и "Турецкий поток" названы потенциально опасными, т.к. якобы могут использоваться для политического давления со стороны Москвы.

Ранее сегодня же со своим словом отдельно выступил и глава НАК Андрей Коболев, оценивший нашу резолюции Парламентской ассамблеи как "мощный политический сигнал, который подчеркивает – проекты Кремля опасны, их нужно останавливать".

