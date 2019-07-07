Российские газопроводы вызвали в ПА ОБСЕ "особую обеспокоенность"

7 июля на заседании комитета по политвопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрили документ по вопросу энергетической безопасности в регионе.

На поправке, согласно которой организация выразит "особую обеспокоенность" в связи с вероятным использованием "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" в политических и экономических целях, настояла американская делегация. Об этом пишет ТАСС.

Зависимость стран от одного поставщика энергоресурсов угрожает безопасности и надежности поставок, отмечается в резолюции. Парламентская ассамблея предостерегла страны – участницы ОБСЕ от использования ресурсов как инструмента для давления на зависящие от импорта или транзита государства.

Автором документа "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" стала парламентарий из Литвы Рута Милюте, отмечает РИА Новости.

"Турецкий поток" дает России дополнительные возможности для влияния на другие страны, заявил на заседании член конгресса США Ли Зелдин.

"Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком — 2" и "Турецким потоком",

– цитирует его информагентство.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что американцы все же сумеют остановить реализацию "Северного потока – 2".