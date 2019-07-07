Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европейцы приняли резолюцию против "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Российские газопроводы вызвали в ПА ОБСЕ "особую обеспокоенность"

7 июля на заседании комитета по политвопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрили документ по вопросу энергетической безопасности в регионе.

На поправке, согласно которой организация выразит "особую обеспокоенность" в связи с вероятным использованием "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" в политических и экономических целях, настояла американская делегация. Об этом пишет ТАСС.

Зависимость стран от одного поставщика энергоресурсов угрожает безопасности и надежности поставок, отмечается в резолюции. Парламентская ассамблея предостерегла страны – участницы ОБСЕ от использования ресурсов как инструмента для давления на зависящие от импорта или транзита государства.

Автором документа "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" стала парламентарий из Литвы Рута Милюте, отмечает РИА Новости.

"Турецкий поток" дает России дополнительные возможности для влияния на другие страны, заявил на заседании член конгресса США Ли Зелдин.

"Мы не можем позволить России драматически поднять зависимость Европы от своей энергии. Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком — 2" и "Турецким потоком",

цитирует его информагентство.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что американцы все же сумеют остановить реализацию "Северного потока – 2".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

План НАТО провалился: Москва жестко ответила на обвинения в "срыве" ракетного договора

Альянс подыгрывает тем, кто ищет предлог выхода из ДРСМД, уверены в России

Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей