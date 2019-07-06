Команда Зеленского нашла способ остановить"Северный поток-2"

Вся надежда на главу Белого дома, считает украинский президент

Лидер Незалежной Владимир Зеленский выразил мнение, что в борьбе со строительством "Северного потока-2" еще не все решено и США все-таки в силах остановить проект. По признанию новоявленного политика, он обсудит этот вопрос с американским лидером Дональдом Трампом во время рабочего визита в Вашингтон.

"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", -– передает слова пана Зеленского телеканал "112 Украина".

Он отметил, что ни на немецкого канцлера Ангелу Меркель, ни на президента Франции Эммануэля Макрона у Киева нет надежды.

"Они не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока". Потому что на них влияет очень сильно их локальный бизнес, они ничего с этим сделать не могут", -– резюмировал Зеленский.

При этом дата визита политика в США еще не согласована.

США являются ярыми противниками проекта и ранее Трамп предупредил европейские страны о возможных санкциях против участников "Северного потока – 2". Впрочем, ни Германия, ни Франция не поддерживают данные ограничительные меры.