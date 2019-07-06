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Страны Европы столкнутся с серьезными проблемами в случае прекращения Россией транзита газа через Украину, поэтому "Северный поток-2" может быть альтернативным и более надежным маршрутом поставок "голубого топлива". Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
"В отсутствие разумного экономического соглашения – то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой, -– приводит слова экономиста L’Opinion.
Кошар также заметил, что Европе нельзя находиться в зависимости от "ненадежного" Киева и тем более не стоит поддерживать США, которые всеми силами стремятся вставить палки в колеса российскому проекту.
По мнению экономиста, санкции из-за океана только ухудшат отношения между Вашингтоном и Европой, которая боится "газового кризиса".
Ранее стало известно, что Великобритания не собирается подражать США, поэтому отказалась вводить ограничительные меры в отношении участников "Северного потока-2". Также Утро сообщало, что к участию в строительстве морской части газопровода дополнительно привлекут десятки судов из-за рубежа.
Напомним,"Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток протяженностью 1224 км каждая. Магистраль пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря и по ней ежегодно в Европу будет поставляться до 55 млрд кубометров топлива
От огня пострадали 2 человека