Чтобы ускорить реализацию проекта, на помощь привлекут десятки судов из-за рубежа

К участию в строительстве морской части газопровода дополнительно привлекут иностранные суда различного назначения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



В соответствии с документом, пограничный и таможенный контроль этих судов должны проводиться непосредственно в местах проведения работ, без их захода в российские порты, передает РБК. Необходимость такого порядка объясняется "характером организации работ по дноуглублению и обратной засыпке траншей", куда укладываются трубы.

На помощь российским и иностранным судам, которые уже трудятся на строительстве газовой магистрали, придет еще 23 судна. Это поможет закончить все намеченные работы точно в срок. Из них только два – буксир Argo и трубоукладочная баржа Fortuna – ходят под российским флагом.

Назначение добавленных в список судов самое разное. Среди них имеются четыре самоотвозных трюмных землесоса, предназначенных для проведения дноуглубительных работ, а также буксиры, транспорты, камнеукладчики, якорезаводчики, грунтоотвозные баржи, суда снабжения и так далее. Двенадцать из них приписаны к Нидерландам, остальные ходят под флагами Кипра, Испании, Бельгии, Финляндии и Великобритании.

В середине июня "Газпром" отчитался о возведении 58,7% газопровода. Реализация проекта идет по графику, несмотря на препятствия, которые чинят проекту власти Дании. Местные чиновники уже полтора года тянут с выдачей разрешения на прокладку труб по одному из трех предложенных маршрутов, проходящих через территориальные воды страны.

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток протяженностью 1224 км каждая. Магистраль пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. По ней ежегодно на европейский рынок будет поставляться до 55 млрд кубометров топлива. В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газопровод, как и предполагалось, достроят к концу 2019 года.