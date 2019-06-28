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"Газпром" окончательно определил судьбу "Северного потока - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Юридических оснований для прекращения проекта не существует

Новый российский газопровод в Европу будет гарантировано построен при любом развитии событий. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Точка невозврата по данному проекту давным-давно пройдена, проект будет реализован, и в настоящее время нет никаких правовых возможностей, чтобы проект "Северный поток – 2" остановить… Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения",

сообщил руководитель холдинга на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Его слова приводит ТАСС.

По словам Миллера, капитальные затраты на строительство профинансированы более чем на 80%. По состоянию на сегодняшний день рабочие уложили уже 60,4% длины трубопровода в двухниточном исполнении.

Фото: www.globallookpress.com

"Работы по "Северному потоку – 2" ведутся по графику, никаких отклонений на сегодняшний день от первоначально запланированного графика нет. На сегодня уложено 1482 км трубы", – уточнил глава корпорации.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент только власти Дании не выдали разрешение на строительство магистрали.

Андрей ФИЛАТОВ
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