Дания не нужна: "Северный поток-2" поменял маршрут

Оператор топливной магистрали отозвал заявку двухлетней давности

Альтернативный путь, о котором не раз говорили в Nord Stream 2 AG, все-таки пригодился. Сегодня, 28 июня, стало известно, что оператор объявил об отзыве заявки от 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании, о чем уже уведомлено энергетическое агентство страны.

"Северный поток – 2" отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру",

- сказано на сайте компании. Ее глава Матиас Варниг объяснил данное решение отсутствием обратной связи.

По его словам, за два с лишним года "бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято". Между тем, подчеркнул глава компании-оператора, и ей, и инвесторам проекта нужна определенность, поскольку в четырех странах строительство "Северного потока-2" идет полным ходом.

Сейчас речь идет об одной из трех заявок, судьба остальных остается под вопросом. Пока они находятся на рассмотрении, уточнили в Nord Stream 2 AG.

Напомним, в марте зарубежный регулятор потребовал дополнительную экспертизу к югу от острова Борнхольм.

"Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны",

– заверили в компании.



Впрочем, еще в августе прошлого года Nord Stream 2 AG разработала обходной путь "Северного потока – 2". Согласно альтернативному маршруту, не нужно идти на поклон к Копенгагену. План "Б" не приведет к лишним тратам, так как в проекте предусмотрены подобные риски.

Напомним, к концу года газопровод, который соединит Россию и Германию, собираются закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Он предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. метров.