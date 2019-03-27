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Дания отказала "Газпрому" в строительстве "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Сообщение вызвало у украинцев восторженные отклики

Топливная магистраль, которая по проекту затронет экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании, ждет согласия лишь последней. Как выясняется, зря.

Павда, информация об отказе поступила не из Копенгагена, а почему-то из Киева от давнего оппонента "Газпрома" "Нафтогаза". Приятная новость, отметили украинцы, у которых сообщение вызвало восторженные отклики.

"Газпром" получил очередной отказ в Дании по маршруту "Северного потока – 2",

отметила компания Незалежной в Twitter.

Злорадную риторику подхватил ее гендиректор Андрей Коболев, продемонстрировавший свои литературные познания.

"Берег моря. Слушать распущенные крики морских птиц, рев моржа, а также другие звуки", – начал свой опус глава "Нафтогаза" в Facebook, процитировав Шекспира.

Таким образом Коболев указал на экологическую препону в строительстве "Северного потока – 2". И с наигранной скорбью признал: придется строить обходной путь, отметив при этом, что "Балтийское море не такое уж и большое".

Фото: www.globallookpress.com

Однако руководитель украинской компании недальновидно запамятовал. Еще прошлогодним августом был заявлен альтернативный маршрут трубопровода, разработанный компанией Nord Stream 2 AG (оператор "СП-2"). Согласно ему, не нужно идти на поклон к Дании. Обходной путь не приведет к лишним тратам, так как в проекте предусмотрены подобные риски.

Впрочем, заявление "Нафтогаза" в Копенгагене поставили под сомнение. В Датском энергетическом агентстве опровергли весть об отказе, передает ТАСС. Не подтвердили ее и в Nord Stream 2 AG.

"Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. Это неправда",

прокомментировал украинский вброс представитель оператора, добавив, что агентство настаивает на дополнительной экологической экспертизе – "к югу от острова Борнхольм".

Напомним, к концу года "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 миллиардов. Он предполагает две нитки общей мощностью 55 млрд куб. метров.

Ксения АНДРЕЕВА
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