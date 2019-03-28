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"Нафтогаз" оправдался за фейк про "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Попытка свалить вину с больной головы на здоровую не удалась

Дания отказала России в разрешении на прокладку "Северного потока – 2", а российские государственные СМИ обманывают читателей. На этом продолжают настаивать в "Нафтогазе".

Накануне в официальном Twitter украинской компании появилось сообщение о том, что "Газпром" получил "очередной отказ" от Копенгагена "по маршруту "Северного потока – 2". В российском концерне эту информацию опровергли, а затем и в Дании заявили, что никакого решения еще не приняли, ответа на запрос не давали, продолжают работать и уточнять разные моменты.

В Киеве вместо того, чтобы признать, что поторопились сообщать непроверенную информацию, попытались все свалить на российских журналистов. Дескать, это они ранее написали, что есть альтернативный маршрут в обход Дании и согласия Копенгагена вообще не требуется.

Фото: www.globallookpress.com

Однако, во-первых, сам "Газпром" никогда не заявлял на официальных ресурсах о намерении игнорировать мнение Дании, а во-вторых, альтернативный маршрут на самом деле разработан. А то, как эти данные интерпретируют различные СМИ, остается на их совести.

Так что попытка "Нафтогаза" оправдаться выглядит, мягко говоря, слабовато. Лучше бы уж промолчали, чем снова и снова привлекать внимание к своему позору.

Николай ВИКТОРОВ
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