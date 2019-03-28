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Дания "применила" против "Северного потока - 2" химоружие

Фото: www.globallookpress.com
Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода

"Северный поток – 2" согласно основному плану должен пролегать через акваторию к югу от острова Борнхольм в Балтийском море. Этого делать нельзя, потому что именно там на дне затоплены десятки тысяч тонн химических боеприпасов. Так объяснил Копенгаген свое нежелание давать разрешение проекту на строительство.

По словам главы пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансена, прежде чем дать добро на укладку труб через континентальный шельф Дании, нужно хорошо подумать о возможных экологических последствиях. Ведь около островов Борнхольма и Готланд после Второй мировой войны было сброшено порядка 50 тысяч тонн химоружия.

"Химическое оружие, хранящееся к югу от Борнхольма, – неотъемлемая часть анализа безопасности возможного трубопровода в данном районе",

цитирует Фальбе-Хансен РИА "Новости".

По его словам, датская сторона уже обратилась к Nord Stream 2 AG с просьбой еще раз оценить экологические риски при строительстве трубы. Хотя фактически DEA просит управляющую компанию выбрать альтернативный путь для "Северного потока – 2".

Пока Дания "тянет резину" с выдачей разрешения, Украина использует ее молчание для своих информационных вбросов. Накануне "Нафтагаз" заявил об отказе Копенгагена проекту и сам же этой "новости" обрадовался. Однако вскоре датчане все опровергли и снова взяли время "на раздумье". Разоблачение лжи нисколько не смутило украинскую компанию – там продолжают верить в радостную для них весть.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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