Санкции США вынудили российских предпринимателей пойти на продажу активов

Компании "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" перейдут во владение "Газпрома". Таким способом российский газовый концерн решил обезопасить строителей и себя от нападок Запада. Об этом сообщают источники, близкие к управлению компаний.

"Газпром" до конца года выкупит своих крупнейших подрядчиков – компанию "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и компанию "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко", – приводит РБК информацию источника.

"Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" в настоящее время принимают непосредственное участие в реализации проекта газопровода "Северный поток-2". Соответственно, им угрожают новые санкции США, которые уже согласованы, но пока не введены в действие.

К тому же обе компании участвовали в строительстве Крымского моста, также вызвавшего недовольство на Западе. Их нынешние владельцы Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко занесены в санкционный список США.

Сотрудничество "Газпрома" с попавшими под санкции США и ЕС компаниями могут сыграть отрицательную роль, когда в Европе будет решаться судьба "Северного потока-2". Поэтому концерн решил их "спрятать" в недрах своих структур.

"Скорее всего, сделка направлена на предотвращение обвинений в сделках с подрядчиками – санкционными компаниями", – считает юрист адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.

Вероятно, "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" выкупит "дочка" "Газпрома" "Газстройпром". Это сделает газпромовского подрядчика крупнейшим на строительном рынке. Стоимость сделки не раскрывается.

"Северный поток-2" – газопровод от побережья РФ до ФРГ – планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.