Оператор "Северного потока – 2" перехитрил власти ЕС

Для обхода ограничений создадут подставную компанию

Участком российского газопровода, который будет проходить в территориальных водах Германии, будет управлять отдельная компания, специально созданная для этих целей. Такой шаг позволит обойти препятствия, которые Еврокомиссия чинит "Северному потоку – 2".



В настоящее время оператор газопровода Nord Stream 2 AG занимается оформлением всех необходимых документов. Создаваемая структура займется управлением 50-километрового участка трубы, уложенного на дне Балтийского моря.

Представители Евросоюза ранее требовали, чтобы законодательство ЕС распространялось на весь газопровод протяженностью 1,2 тыс. километров. Однако выделение подводного немецкого участка позволит распространить законодательные требования лишь на этот фрагмент. Вся остальная магистраль останется вне юрисдикции Европейского союза, сообщает Financial Times.

На данный момент этот проект обсуждается с немецкими регуляторами. По словам экспертов, если Германия действительно сможет обособить участок "Северного потока – 2" и при этом вывести весь остальной газопровод из-под требования европейского законодательства, это значительно сократит возможности Брюсселя повлиять на строительство и функционирование газопровода.





В частности, российский концерн "Газпром", которому принадлежит строящийся газопровод, получит возможность игнорировать претензии ЕС, касающиеся ограничений мощности топливной магистрали.

Газопровод "Северный поток –2" должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Длина магистрали составляет 1 тыс. 224 км, а проектная мощность – 55 млрд куб. м в год. Ожидается, что магистраль будет достроена и сдана в эксплуатацию в конце этого года.

Главным противником проекта являются США, а также ряд европейских стран. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. Страны Восточной Европы боятся, что с введением в строй новой трубы Россия перестанет прокачивать по их территории транзитный газ и они лишатся заработка.

Германия, которая поддерживает проект, и "Газпром" (учредитель оператора Nord Stream 2 AG) утверждают, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, необходимым для увеличения поставок газа в Европу.