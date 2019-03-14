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Америка указала Европе на "пагубное влияние" российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон призвал больше закупать демократического американского топлива

Американские власти продолжают наседать и давить на Европу в вопросе, чей газ самый правильный. В очередном раже сегодня зашелся министр энергетики США Рик Перри, объявивший, что увеличение потребления "голубого топлива" европейцами "служит российским целям". Данный спич он произнес в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"К сожалению, изменения, направленные на рост потребления газа в Европе, могут непредумышленно выполнять российские цели", – цитирует РИА "Новости" Перри.

А цель Москвы якобы заключается в "угрозе единству" Евросоюза и Соединенных Штатов.

Так же он считает, что газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" являются российским инструментарием вредного воздействия на Старый Свет.

"Действия России продолжают ее долговременную стратегию по укреплению ее влияния на европейский энергорынок с политическими целями... Россия использует гибридные инструменты получения влияния, включая использования инфраструктурных проектов для распространения пагубного влияния, дезинформации и политической эрозии. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" служат этой тактике", – продолжил пугать европейцев представитель США.

Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп выступает категорически против строительства "СП-2".

"РФ – единственный поставщик, они добиваются единого маршрута из единого источника энергии. Причины мало имеют отношения к экономике, они связаны сугубо с целью подчинения региона", – убежден министр.

Фото: www.globallookpress.com

Здесь на авансцену вышел любимый конек Вашингтона – Украина. Перри напомнил, что Москва может с запуском "Северного потока-2" прекратить транзит газа через украинскую территорию, "лишая Киев более $2 млрд сборов в год и обрывая связь Украины с Западом".

"Конечно, российский газ может и должен остаться частью европейского энергетического баланса, но наша цель – поддерживать европейские усилия по минимизации зависимости от какого-то одного поставщика и от возможности этого поставщика использовать ее как рычаг давления для получения политических преимуществ", – сказал министр.

И тут же принялся расхваливать американский газ, призывая Европу больше закупать именно его.

"Основное, что я хочу сказать, – у нас большие запасы, которыми мы готовы делиться. Наступает новая эра американской энергетики", – огласил Перри.

По его данным, через шесть лет половина роста в мировой добыче газа и нефти будет происходить в Штатах. Он сообщил, что экспорт СПГ уже идет в 34 страны по всему миру, и порадовался, что Европа в нынешнем году увеличила закупку американского топлива.

По мнению министра, преимущества топлива из США в том, что оно "укрепляет трансатлантическую энергобезопасность".

Американцы пытаются и навязать свой газ Европе, который окажется дороже, и ругают Россию за две новые трубы, которые якобы свяжут по рукам и ногам европейских потребителей, но одновременно требуют сохранить транзит через Незалежную. И продолжают выдумывать за Москву мифы о политическом диктате с помощью российского газа, как будто этот самый газ РФ не поставляла десятилетиями в Старый Свет.

Ранее на том же самом форуме не сдержалась от подобного поведения даже Греция устами министра окружающей среды и энергетики Эллады Йоргоса Статакиса, призвавшего ЕС подходить ко всем проектам, в том числе и к "СП-2", одинаково.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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