С запахом свободы: особый газ из США оставит российский не у дел

Американцы готовы покрыть спрос Европы "освобождающим" СПГ

Америка знает, как удовлетворить потребности Евросоюза в голубом топливе и заодно избавить Брюссель от возможного "российского вмешательства". Такое громкое заявление сделал министр энергетики США Рик Перри.

Во время выступления на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне Перри отметился громким, почти рекламным текстом о преимуществе американского сжиженного газа, который обладает поистине животворящими свойствами.

"Американский СПГ может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства",

– заявил Перри в эфире CNBC.

Он объяснил, что поставки российского энергоресурса через "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" предполагают некие "обязательства" со стороны Евросоюза перед Россией. Какие именно, министр не уточнил. Зато Штатам для своих дорогих союзников ничего не жалко, никакие "особые обязательства" они не требуют.





Причем США готовы занять весь европейский рынок, вытеснив с него Россию. Тех, кто сомневается, что американцам хватит мощностей для добычи таких объемов СПГ, Перри успокоил: "Очевидно, да". Правда, для этого придется хорошенько поработать над газодобывающей инфраструктурой.

Ну а если все же США не справятся с высоким спросом, то всегда можно обратиться к другим поставщикам. Ведь разнообразие – это хорошо, добавил Перри.

"Мы полагаем, нашим друзьям в Европе – в Центральной и Западной – следует знать, что они могут получить сжиженный природный газ из США, Катара, Австралии, откуда угодно", – сказал он.

Россию в этом списке американский министр, естественно, не упомянул.