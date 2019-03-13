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"Северный поток-2" уложен на 34%

Фото: www.globallookpress.com
Пока Европарламент пытается вставить палки в колеса проекту, он успешно реализовывается

На сегодняшний день прокладка газопровода "Северный поток-2" завершена на 34%. Таким образом, по дну Балтийского моря уже уложено около 830 км труб.

Данную информацию сообщили в ходе встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы наблюдательного совета Uniper Бернхарда Ройтерсберга. Эта немецкая компания является одним из партнеров российского монополиста по реализации "СП-2".

Оба участника проекта обсудили вопросы сотрудничества и поставки нашего газа по новой трубе, сообщает пресс-служба "Газпрома".

Буквально на прошлой неделе Миллер, принимая в Москве председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле, отчитался о прокладке трети трубопровода подводного маршрута "Северного потока-2".

Строительство идет ударными темпами и наземной части проекта на территории Германии, несмотря на почти ежедневные жалобы, стоны, крики, упреки, угрозы, звучащие то из США, то из Прибалтики, то с Украины. А вот накануне отметился Европарламент, выпустивший резолюцию с призывом остановить строительство российской трубы. Сей рекомендательный документ официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер назвал "необязывающей политической резолюцией".

В Uniper сегодня призыв ЕП не прокомментировали, однако выразили уверенность, что "Северный поток – 2" будет построен.

Наталья КУРИПКО
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