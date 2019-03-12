Европарламент опередил американские санкции против "Северного потока-2"

Россию перестали считать стратегическим партнером ЕС

Проект "Северный поток – 2" нужно ликвидировать. С таким призывом выступили во вторник, 12 марта, европарламентарии. За два месяца до смены состава Европарламента депутаты приняли резолюцию против российского газопровода, а также рекомендовали ввести новые санкции против Москвы, в том числе касающиеся банковско-финансовой сферы.

Инициативу, представленную парламентарием из Латвии, поддержали 402 депутата, против выступили 163, а 89 предпочли оставить свое мнение при себе.

"Документ одобрен", – подвели итоги заседания в Страсбурге.

Резолюции ЕП не имеют обязывающего действия, однако создают соответствующий эмоциональный фон. Сейчас европарламентарии, для большинства из которых представился последний шанс громко выступить, пошли даже дальше, чем раньше. Они решили, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие действия Москвы противоречат целям и базовым ценностям ЕС. Поэтому отказались называть Россию стратегическим партнером ЕС и призвали расторгнуть двустороннее Соглашение о сотрудничестве от 1994 г., передает РИА "Новости".

Европарламентарии обратились к странам ЕС с рекомендацией согласовывать свою внешнюю политику в отношении РФ со Страсбургом. Вместе с тем совсем разрывать связи с Москвой ЕП не советует: есть еще вопросы, которые без РФ не решить.

"Нынешние разногласия и конфронтация между ЕС и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон", – отметили в ЕП.

Ранее о намерении ввести санкции против участников проекта "Северный поток – 2" объявил Вашингтон.