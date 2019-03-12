Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европарламент опередил американские санкции против "Северного потока-2"

Фото: facebook.com/pg/europeanparliament
Россию перестали считать стратегическим партнером ЕС

Проект "Северный поток – 2" нужно ликвидировать. С таким призывом выступили во вторник, 12 марта, европарламентарии. За два месяца до смены состава Европарламента депутаты приняли резолюцию против российского газопровода, а также рекомендовали ввести новые санкции против Москвы, в том числе касающиеся банковско-финансовой сферы.

Инициативу, представленную парламентарием из Латвии, поддержали 402 депутата, против выступили 163, а 89 предпочли оставить свое мнение при себе.

"Документ одобрен", – подвели итоги заседания в Страсбурге.

Фото: www.globallookpress.com

Резолюции ЕП не имеют обязывающего действия, однако создают соответствующий эмоциональный фон. Сейчас европарламентарии, для большинства из которых представился последний шанс громко выступить, пошли даже дальше, чем раньше. Они решили, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие действия Москвы противоречат целям и базовым ценностям ЕС. Поэтому отказались называть Россию стратегическим партнером ЕС и призвали расторгнуть двустороннее Соглашение о сотрудничестве от 1994 г., передает РИА "Новости".

Европарламентарии обратились к странам ЕС с рекомендацией согласовывать свою внешнюю политику в отношении РФ со Страсбургом. Вместе с тем совсем разрывать связи с Москвой ЕП не советует: есть еще вопросы, которые без РФ не решить.

"Нынешние разногласия и конфронтация между ЕС и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон", – отметили в ЕП.

Ранее о намерении ввести санкции против участников проекта "Северный поток – 2" объявил Вашингтон.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей