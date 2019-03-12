Таллин ополчился сразу на две российские трубы

Вот эти еще не выступали так мощно в борьбе с международными газовыми проектами, а тут сразу целых две страницы из 72-х ежегодного доклада от Службы внешней разведки Эстонии. В документе утверждается, что российские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" якобы несут угрозу безопасности Европы.

"Два трубопровода увеличат зависимость европейских стран от импорта российского природного газа. Они надолго привяжут потребителей к своим услугам и усложнят создание альтернативных каналов поставок, ... поскольку инвестиции в эти два трубопровода должны окупиться", – говорится в докладе.

Эстонские разведчики считают, что "СП-2" и "ТП" созданы для того, чтобы "служить деловым интересам небольшого числа европейских компаний", несмотря на более широкие проблемы безопасности на континенте.

Далее традиционная за последние годы мантра о спасении Незалежной, которая вот-вот лишится своих дивидендов от транзита российского голубого топлива. Однако в данном вопросе эстонцы притянули за уши проблему не потерянных доходов, воюющего востока соборной.

"Если Россия больше не будет нуждаться в транзите природного газа через Украину, важное препятствие для распространения агрессии с Донбасса на соседние области будет потеряно. "Северный поток-2" и "Турецкий поток" дадут России дополнительный политический рычаг влияния на европейские страны", – отмечается в документе.

Свои выводы разведка из того факта, что Москва успешно заручилась поддержкой "СП-2" и второй ветки "ТП" среди политиков в Юго-Восточной Европе.





Также во вторник, 12 марта, в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о политических отношениях ЕС и РФ, в которой предлагается остановить строительство "Северного потока-2", предусматривается возможность расширения персональных санкций, ограничение доступа России к финансам и технологиям, и вишенка на торте – больше не считать Москву стратегическим партнером.

На это решение ЕП уже отреагировал официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, назвавший резолюцию "необязывающим политическим" документом, пишет РИА ФАН.

Ранее сегодня в унисон защитили "Северный поток-2" главы МИД РФ и Австрии Сергей Лавров и Карин Кнайсль, которая находится в Москве с рабочим визитом. По словам российского министра, Вашингтон призывает Европу остановить "СП-2", дабы навязать Старому Свету американский СПГ, однако "манера навязыватьвсе и всем" не доведет их до добра. В свою очередь австрийская гостья сообщила, что уже говорила главе Госдепа Майклу Помпео, что "трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить", а для транспортировки газа.

