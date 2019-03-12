Лавров сделал жесткое заявление о "Северном потоке – 2": "Добром не кончится"

Бесцеремонное давление на проект сыграет с американцами злую шутку

Угрозы участникам строительства "Северного потока – 2" обернутся для Вашингтона большой проблемой в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



По его словам, попытка США навязать Евросоюзу свой газ подрывает веру европейцев в честность американских партнеров. И неважно, получится ли у Америки остановить "Северный поток – 2" или нет – в Евросоюзе прекрасно видят лицемерие своего союзника. Называя российский газопровод не экономическим, а политическим проектом, Вашингтон пропихивает на европейский рынок свой СПГ, в чистую проигрывающий конкуренцию "голубому топливу" из РФ.

"Эта манера диктовать все и всем, она до добра не доведет. И мы наших американских коллег уже предупреждали, что может быть, они в таком очень коротком историческом отрезке получат какие-то "барыши", но в стратегическом, долгосрочном плане они подрывают доверие к той самой международной системе, которая основана на долларе. И это для них добром не кончится", – сказал Лавров.





Он также обратил внимание на то, что США уже не апеллируют к нормам международного права. Более того, они лишь призывают всех соблюдать правила мирового порядка.

Мнение своего коллеги поддержала глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она согласилась, что дебаты по "Северному потоку – 2" уже переросли в активный политический спор.

"Я всегда говорила в том числе и своему коллеге Майклу Помпео, что трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить. Они строятся для транспорта газа", – сказала Кнайсль.