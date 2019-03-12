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В Эстонии предсказали войну между Россией и НАТО

Фото: www.globallookpress.com
Секретную информацию раскопали прибалтийские шпионы

Москва готовится к вооруженному конфликту с Североатлантическим альянсом, решили сотрудники службы внешней разведки Эстонии. Они же предположили, что "рука Кремля" вмешается в майские выборы в Европарламент, дабы увеличить присутствие "пророссийских или политических сил евроскептиков" . Вместе с тем Россию подозревают в заговоре против Запада: якобы она продолжит некую "операцию влияния". Вероятные угрозы расписаны на 70 страницах доклада. 

"Российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте",

– отмечают эстонские разведчики, подчеркнув, что "российские вооруженные силы постоянно готовятся к обширному военному конфликту с НАТО", передает телеканал NBC News. 

Спецагенты предупреждают, что обострение кризиса, прежде всего, отразится на странах Балтии, которые первыми примут удар от Москвы. Западная Европа пострадает от войны России с НАТО. 

От зоркого взгляда шпионов не укрылась ее военная активность, которая, как они заметили, в 50 км от своей границы расположила еще 7 полков.


Ксения АНДРЕЕВА
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