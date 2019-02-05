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ПАСЕ потребовала от Москвы невозможного

Фото: www.globallookpress.com
Надежда России – на финнов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) искусственно создает препятствия восстановлению отношений с Москвой. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сформировано шесть требований к российской делегации в ПАСЕ, которые заведомо невыполнимы и каждый раз будут служить препятствием к тому, чтобы подтверждать полномочия российской делегации", – подчеркнул Косачев во вторник, 5 февраля, на встрече с делегацией финских депутатов.

"Это тупик, который может быть преодолен только через изменение правил процедуры ПАСЕ", – цитирует РИА "Новости" Косачева.

По мнению сенатора, из устава европейских институтов нужно вообще исключить возможность ограничения полномочий делегаций и обеспечить соблюдение принципа равенства права для всех.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил, что в ПАСЕ сложилась "абсолютно неприемлемая и нездоровая обстановка". Изменить ее может Финляндия, которая сейчас председательствует в комитете министров Совета Европы.

"Россия рассчитывает на активную и конструктивную позицию Финляндии", – передает НСН.

Россия приняла решение не отправлять в этом году делегацию в ПАСЕ, поскольку с 2014 г. лишена там права голоса. Одновременно Москва приостановила выплату членского взноса в бюджет организации. За неуплату ей грозит исключение из Совета Европы. 

Николай ВИКТОРОВ
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