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Совет Европы отказал России в возврате денег "задним числом"

Фото: globallookpress.com
РФ не желают отдавать обратно ни взносы, ни места в Парламентской ассамблее

Москва не получит компенсацию за оплаченные три года членства в ПАСЕ, в течение которых делегацию нашей страны не допускали к работе организации. Об этом заявил в Страсбурге.

"Выплата полного взноса в бюджет – юридическая обязанность страны – члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации",

объяснил позицию органа источник РИА "Новости".

Он добавил, что свои обязательства перед Парламентской ассамблеей "нельзя оспаривать задним числом".

Таким образом в Совете Европы ответили на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина вернуть России 10 млрд рублей, которых та лишилась из-за отстранения от работы организации. Володин напомнил, что российская делегация лишилась права голоса в 2014 года, но при этом РФ продолжала регулярно платить взносы, передает "Свободная пресса".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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