РФ не желают отдавать обратно ни взносы, ни места в Парламентской ассамблее

Москва не получит компенсацию за оплаченные три года членства в ПАСЕ, в течение которых делегацию нашей страны не допускали к работе организации. Об этом заявил в Страсбурге.

"Выплата полного взноса в бюджет – юридическая обязанность страны – члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации",

– объяснил позицию органа источник РИА "Новости".

Он добавил, что свои обязательства перед Парламентской ассамблеей "нельзя оспаривать задним числом".

Таким образом в Совете Европы ответили на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина вернуть России 10 млрд рублей, которых та лишилась из-за отстранения от работы организации. Володин напомнил, что российская делегация лишилась права голоса в 2014 года, но при этом РФ продолжала регулярно платить взносы, передает "Свободная пресса".