Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Греция восстала против дискриминации "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Европейцам напомнили про равноправие

Страны Евросоюза должны одинаково относиться ко всем иностранным проектам, в том числе российским. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, выступая на энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

"Мы призываем ЕС подходить ко всем проектам в Европе с одинаковыми условиями, одинаковым обращением. И это относится и к решению по "Северному потоку – 2", – указал Статакис.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к лидерам ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2", поскольку он якобы угрожает внутреннем рынку ЕС и не отвечает стратегическим интересам энергетической политики Евросоюза, пишет РИА ФАН.

Фото: www.globallookpress.com

Параллельно в Вашингтоне предупредили, что работают над пакетом санкций против участников строительства российского газопровода в Европе.

"Северный поток-2" предназначен для поставок газа напрямую из России в Германию и далее страны Северной и Центральной Европы. Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. На данный момент проложено уже более трети необходимых труб.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

По-немецки: в Париже оценили возвращение Крыма в Россию

Французский депутат провел исторические параллели двух великих событий

Они шпионы: шведы поставили ультиматум российскому посольству

Стокгольм вызвал на ковер посла

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей