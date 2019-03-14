Греция восстала против дискриминации "Северного потока-2"

Европейцам напомнили про равноправие

Страны Евросоюза должны одинаково относиться ко всем иностранным проектам, в том числе российским. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, выступая на энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

"Мы призываем ЕС подходить ко всем проектам в Европе с одинаковыми условиями, одинаковым обращением. И это относится и к решению по "Северному потоку – 2", – указал Статакис.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к лидерам ЕС отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2", поскольку он якобы угрожает внутреннем рынку ЕС и не отвечает стратегическим интересам энергетической политики Евросоюза, пишет РИА ФАН.

Параллельно в Вашингтоне предупредили, что работают над пакетом санкций против участников строительства российского газопровода в Европе.

"Северный поток-2" предназначен для поставок газа напрямую из России в Германию и далее страны Северной и Центральной Европы. Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. На данный момент проложено уже более трети необходимых труб.