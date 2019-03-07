Болгарский проект получил второе дыхание с помощью Анкары

Сербские власти одобрили прокладку газопровода "Турецкий поток" по территории своей страны. Строительство начнется в апреле этого года. Таким образом, труба проляжет от границы Болгарии до Венгрии.

"Агентство по энергетике Сербии 5 марта приняло окончательное решение, которым положительно ответили на заявление "Газтранса". В наших планах, чтобы начало работ было в течение апреля, начать строительство",

– цитирует "Интерфакс" министра энергетики сербской Республики Александра Антича.

Ранее в четверг, 7 ноября, на совместном брифинге в Белграде с вице-премьером РФ Юрием Борисовым глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил надежду, что "Турецкий поток" не повторит судьбу "Южного потока". Он отметил, что для руководства его страны расширение отечественной газотранспортной инфраструктуры является первейшей задачей, поскольку необходимо обеспечить голубым топливом все регионы Республики.

"Но чтобы это произошло, газ должен дойти до Сербии, это значит, что завершится проект "Турецкий поток", который когда-то назывался "Южный поток". Что касается нас, то строительство отрезка от границы с Болгарией до границы с Сербией прорабатывается на всех уровнях, надеемся, что сейчас не получится, как раньше, и кто-то из стран не выйдет из проекта",

– передает слова Дачича ТАСС.

Строительство сербского участка трубы должно завершиться до 15 декабря текущего года, а газ по "ТП" начнет прокачиваться до конца апреля 2020-го.

