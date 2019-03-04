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Сербия и Венгрия ставят "Турецкий поток" под удар

Фото: www.globallookpress.com
Страны могут оказаться слабым звеном при давлении США

Перспективы второй нити "Турецкого потока" все еще туманны. По проекту труба должна пролегать в Европу через Болгарию, Венгрию и Сербию, и этим странам предстоит договариваться с Евросоюзом, чья позиция по импорту российского газа очень сложная и может измениться в любой момент из-за политической конъюнктуры.

Россия требует гарантий от Брюсселя с тем, чтобы строительство газопровода не сорвалось из-за его вмешательства в поставки голубого топлива. По словам первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, Москва не хочет повторить историю с "Южным потоком", который был похоронен в 2014 г., передает РИА "Новости". Тогда с подачи Болгарии проект был отменен, и определенную роль в этом сыграл ЕС. В Брюсселе очень давили на сопротивлявшуюся Софию, так что проект дважды приостанавливался.

В этот раз Болгария, похоже, не намерена снова проявлять слабохарактерность. В интервью болгарскому изданию "Труд" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил серьезный настрой болгар.

"Недавно "Булгартрансгаз" успешно завершил так называемую процедуру open season – сбор обязывающих заявок на бронирование будущих газотранспортных мощностей. Также "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о реализации проекта развития и расширения газотранспортной системы. Дорога для начала строительных работ открыта",

– заявил премьер.

По его словам, Москва хорошо видит это стремление. Однако такого пока нельзя сказать про Сербию с Венгрией. Правительства этих стран должны проявлять свою заинтересованность в конкретных действиях, подчеркнул Медведев. Куда "повернет" "Турецкий поток", зависит в том числе и от них. Но никаких заметных телодвижений, кроме, пожалуй, робких заявлений, с их стороны не было. Неуверенностью Белграда и Будапешта могут воспользоваться противники "Турецкого потока" так же, как это было пять лет назад с "Южным потоком". А противник, разумеется, все тот же – США. В середине февраля стало известно, что Вашингтон отправил в Венгрию и еще несколько стран – участниц проекта госсекретаря Майка Помпео. Его миссию никак не стали скрывать, наоборот, ясно проговорили, что он должен убедить венгров и остальных отказаться от "Турецкого потока".

Так что за судьбу нашего газопровода по-прежнему тревожно. В истории с "Южным потоком" стоило только Болгарии отказаться от него, как за ней тем же путем проследовали остальные. Если и в этот раз кто-нибудь из европейцев дрогнет под внешним давлением, с большой долей вероятности трубопровод останется лишь на бумагах.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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