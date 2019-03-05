"Турецкому потоку" потребовались гарантии

Москва подождет, пока София будет вести торг за газ с Брюсселем

Предателями назвал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов противников продления российского газопровода "Турецкий поток" в Европу через болгарскую территорию. По его мнению, они не думают об интересах болгар, а преследуют исключительно собственные цели.

"Они хотят, чтобы наши инвестиции были закопаны в землю, а мы хотим создания максимально прозрачного хаба", – приводит слова премьера издание Dnes.

Борисов напомнил, что однажды Еврокомиссия уже зарубила проект "Южный поток", который должен был обеспечить энергобезопасность Болгарии и ряда других стран ЕС. Сейчас есть возможность протянуть новый газопровод от турецкой границы и получать столько газа из России, что его хватит всем южно-европейским странам. Однако против проекта выступают представители государств, которых "Турецкий поток" непосредственно не касается.

"Позвольте мне объяснить тем, кто критикует балканский газовый узел, - сказал премьер. – Болгария не хочет новых объемов газа. Но когда поставки газа в Турцию (через Украину) прекратятся, наши трубы окажутся пустыми. И что нам тогда делать? Так что Болгария хотя бы хочет сохранить то, что имеет", – пояснил Борисов.

Собственно, Москва готова договариваться с Софией о продлении европейской ветви "Турецкого потока" через Болгарию. Но опыт "Южного потока" оставил неприятный осадок, поэтому теперь России нужны гарантии.

"О продлении "Турецкого потока" по болгарской территории мы сможем говорить после того, как будут выданы надежные гарантии со стороны Еврокомиссии, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет".

Об этом российский премьер Дмитрий Медведев заявил болгарскому коллеге на переговорах в Софии в понедельник, 4 марта, передает сайт "Комсомольская правда".

Газопровод "Турецкий поток", проложенный из РФ до Турции по дну Черного моря, состоит из двух ветвей мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Одна предназначена для поставок топлива турецким потребителям, по другой газ может подаваться в страны Европы.

Свою заинтересованность в продолжении "Турецкого потока", помимо Болгарии, уже выразили Сербия, Венгрия, Австрия.