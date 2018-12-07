Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грецию могут подключить к "Турецкому потоку"

Алексис Ципрас и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Афины обвиняют Брюссель в двойных стандартах по отношению к российской трубе

Москва не лишает шанса греческие компании подключиться к проектам доставки из России газа, идущего по южному маршруту. Об этом сегодня говорил президент РФ Владимир Путин на совместном брифинге с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту", – цитирует ТАСС Путина.

По теме

Он считает возможным подключение к строящемуся ударными темпами "Турецкому потоку" стран юга Европы через Грецию. По мнению российского президента, энергетика является важной сферой взаимоотношения обеих стран. Россия в течение многих лет надежно поставляет в Древнюю Элладу энергоресурсы, обеспечивая грекам более половины потребности в голубом топливе и 10% в нефти.

В свою очередь Ципрас заявил, что есть возможность транспортировки российского газа в Европу по так же еще прокладываемому Трансадриатическому трубопроводу, который предназначен для прокачки азербайджанского газа в Старый Свет.

"Я считаю, что мы имеем необходимые технические условия, чтобы этот трубопровод принимал российский газ, поскольку, я верю, это пойдет на пользу европейской экономике", – сказал греческий премьер.

И тут же бросил в адрес Евросоюза упрек: "Внутри ЕС есть двойные стандарты, когда он, с одной стороны, побуждает, а с другой стороны, – есть препятствия в вопросе развития "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии".

Примечательно, что в конце пресс-конференции у Ципраса спросили, почему он до сих пор ходит без галстука, если сам говорит о выходе греческой экономики из кризиса. Здесь необходимо сделать маленькое отступление. Дело в том, что пару лет назад он обещал не надевать этот мужской атрибут до тех пор, пока Греция не избавится от всех долгов.

В Москве на душещипательный вопрос грек изумленно развел руками и ответил: "Я уже надевал галстук, но очень быстро его снял. Галстук как петля на шее греческого народа. Этот символизм очень важен".


Однако Ципрас добавил: "Если мне господин Путин подарит такой подарок, то на следующей встрече я, возможно, его надену".

"Договорились, так и сделаем", – согласился президент России.

На секунду показалось, что Путин прямо на брифинге снимет свой галстук и презентует Ципрасу, но нет, сдержался. Будем ждать, с каким подарком грек вернется на родину.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украину перед праздниками ждет чудовищный теракт

Гражданам США посоветовали не соваться в Незалежную

Американцы пришли в восторг от снайперской винтовки Путина

В США уверены, что новое российское оружие станет хитом на международном рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей