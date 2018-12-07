Грецию могут подключить к "Турецкому потоку"

Афины обвиняют Брюссель в двойных стандартах по отношению к российской трубе

Москва не лишает шанса греческие компании подключиться к проектам доставки из России газа, идущего по южному маршруту. Об этом сегодня говорил президент РФ Владимир Путин на совместном брифинге с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

"Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту", – цитирует ТАСС Путина.

Он считает возможным подключение к строящемуся ударными темпами "Турецкому потоку" стран юга Европы через Грецию. По мнению российского президента, энергетика является важной сферой взаимоотношения обеих стран. Россия в течение многих лет надежно поставляет в Древнюю Элладу энергоресурсы, обеспечивая грекам более половины потребности в голубом топливе и 10% в нефти.

В свою очередь Ципрас заявил, что есть возможность транспортировки российского газа в Европу по так же еще прокладываемому Трансадриатическому трубопроводу, который предназначен для прокачки азербайджанского газа в Старый Свет.

"Я считаю, что мы имеем необходимые технические условия, чтобы этот трубопровод принимал российский газ, поскольку, я верю, это пойдет на пользу европейской экономике", – сказал греческий премьер.

И тут же бросил в адрес Евросоюза упрек: "Внутри ЕС есть двойные стандарты, когда он, с одной стороны, побуждает, а с другой стороны, – есть препятствия в вопросе развития "Турецкого потока" в сторону Греции и Италии".

Примечательно, что в конце пресс-конференции у Ципраса спросили, почему он до сих пор ходит без галстука, если сам говорит о выходе греческой экономики из кризиса. Здесь необходимо сделать маленькое отступление. Дело в том, что пару лет назад он обещал не надевать этот мужской атрибут до тех пор, пока Греция не избавится от всех долгов.

В Москве на душещипательный вопрос грек изумленно развел руками и ответил: "Я уже надевал галстук, но очень быстро его снял. Галстук как петля на шее греческого народа. Этот символизм очень важен".

Однако Ципрас добавил: "Если мне господин Путин подарит такой подарок, то на следующей встрече я, возможно, его надену".

"Договорились, так и сделаем", – согласился президент России.

На секунду показалось, что Путин прямо на брифинге снимет свой галстук и презентует Ципрасу, но нет, сдержался. Будем ждать, с каким подарком грек вернется на родину.

