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Америка спасет мир от российского газа

Фото: www.globallookpress.com
Из любви к Вашингтону Европе придется брать дорогой и неудобный СПГ

Союзники США не должны зависеть от поставок углеводородов, добываемых в РФ. Поэтому Вашингтон будет навязывать европейским странам альтернативу, которая будет выгодна не потребителям, а самим Соединенным Штатам. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не хотим, чтобы европейские коллеги были привязаны к российскому газу через проект "Северный поток – 2", точно так же как мы не хотим, чтобы мы сами зависели от венесуэльских поставок нефти",

– заявил глава американской дипломатии, выступая на конференции CERAWeek. Его слова приводит РИА "Новости".

По мнению Помпео, Москва применяет свой энергетический потенциал для политических манипуляций. "Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - отметил он.

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Наша страна, убежден глава Госдепартамента, "вторглась на Украину, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам". "Она (Россия) решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы и использовать свои трубопроводы и сети, чтобы приносить энергию в дома своих граждан", – подчеркнул чиновник.

Очевидно, Помпео не вполне владеет ситуацией, поскольку в противном случае он бы наверняка знал, что Киев не обладает существенными газовыми и нефтяными резервами, которые могли бы привлечь Россию настолько, чтобы она осуществила вторжение в соседнюю республику. Москва и без украинской помощи является одним из ведущих экспортеров нефти и газа в мире.

США активно выступают против реализации проекта "Северный поток – 2". Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется достроить и ввести в строй к концу 2019 года.

Позиция США объясняется стремлением усилить политическое давление на РФ и активно продвинуть на рынок ЕС свой сжиженный природный газ. Против строительства "Северного потока – 2" также выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, которые не хотят лишиться транзитных отчислений.

Андрей ФИЛАТОВ
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