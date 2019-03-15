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Немцы ответили США на угрозы ударить по "Северному потоку – 2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев остался без американского СПГ
Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Первый замминистр энергетики США Дэн Бруиллетт пригрозил ввести санкции против "Северного потока – 2". Однако это заявление не напугало Берлин.

"Мы говорили в прошлом и говорим вновь публично, что компании, которые ведут бизнес с этим трубопроводом, находятся под риском наших санкций",

цитирует Бруиллетта РИА "Новости".

Американцы из последних сил пытаются остановить строительство российского проекта, но в Германии считают, что повлиять на газопровод у Вашингтона не получится.

"Мы к этому еще не пришли", – подчеркнула немецкий посол в США Эмили Хабер.

Фото: pixabay.com

Газопровод "Северный поток –2" должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Длина магистрали составляет 1 тыс. 224 км, а проектная мощность – 55 млрд куб. м в год. Ожидается, что магистраль будет достроена и сдана в эксплуатацию в конце этого года.

Главным противником проекта являются США, а также ряд европейских стран. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. Страны Восточной Европы боятся, что с введением в строй новой трубы Россия перестанет прокачивать по их территории транзитный газ и они лишатся заработка.

Германия, которая поддерживает проект, и "Газпром" (учредитель оператора Nord Stream 2 AG) утверждают, что "Северный поток – 2" является исключительно экономическим проектом, необходимым для увеличения поставок газа в Европу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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