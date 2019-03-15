Киев остался без американского СПГ

Получать топливо из США Украине помешала Россия

В Соединенных Штатах назвали причину, по которой не могут поставлять Незалежной свой сжиженный природный газ (СПГ). И это не высокая стоимость заокеанского "голубого топлива", и даже не отсутствие у Украины терминалов по приему и обработке СПГ. Виной всему противостояние Киева и Москвы в Керченском проливе. Об этом заявил первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Министр, впрочем, не стал углубляться в политику и рассуждать о "российской агрессии". Но указал, что из-за того, что "ситуация в регионе изменилась", у США нет пока четких планов по поставке СПГ Украине.

"Так что не знаю, является ли он (регион) жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить", – ответил Бруиллетт на вопрос РИА "Новости".

Вашингтон предпринимает активные усилия по продаже своего СПГ на европейском рынке. В частности, жестко выступает против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и предлагает странам ЕС покупать необходимые объемы газа не у России, а у американских производителей СПГ.

Накануне, выступая на конференции CERAWeek, министр энергетики США Рик Перри в очередной раз призвал европейцев отказаться от новых газопроводов из РФ и напомнил об альтернативе.

"Я хочу сказать: у нас большие запасы, которыми мы готовы делиться. Наступает новая эра американской энергетики", – заявил Перри.

Подобное давление Белого дома раздражает европейцев. Так, министр окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, выступая там же в Хьюстоне, указал на недопустимость дискриминации коммерческих энергетических проектов, если они устраивают потребителей и соответствуют законодательству ЕС.