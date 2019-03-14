Следующая провокация задумывается, чтобы объявить Россию "морским агрессором"

Вашингтону выгодна война в Черном море между Киевом и Москвой, заявил военный пропагандист, некогда служивший в ВСУ, Алексей Арестович. По его мнению, отпор, который дает Россия украинским кораблям, не идет на пользу ее репутации.

Речь идет о ноябрьском инциденте и о появлении в черноморском бассейне "Дональда Кука". На фоне заявлений нашей страны, считает эксперт, на международной арене ее начинают воспринимать как "захватчика" и моделировать ситуацию на иные "болевые точки" Запада.

"Дальше следует такая параллель: смотрите, как они ведут себя в международных водах Черного и Азовского морей, – пояснил собеседник в эфире программы "Метод Спиридонова", опубликованной на YouTube-канале InterVizor, продолжив. – А теперь "Северный поток". Не будут ли они точно так же вести себя на Балтике? А дальше – Арктика. Не будут ли они точно так же вести себя в международных водах Арктики? В Артике ж завязывается узел очень крупный".

Военный эксперт спрогнозировал повторение Керченского конфликта, но уже в сопровождении кораблей НАТО. В этом случае, заверил он, Незалежная в компании с западными кураторами "загонит Россию в ситуационный тупик". Любой ее шаг будет неверным.

"Если они нас пропускают, то на каком основании задержаны 26 военнослужащих и сидят в тюрьмах – предыдущие. Если не пропускают: кого вы тараните, корабли с офицерами НАТО на борту?", – оживился Арестович, подытожив, что реакция альянса не заставит долго ждать. По словам пропагандиста, Москве "мало не покажется".

25 ноября российские пограничники задержали три корабля Незалежной: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. Тогда моряков задержали и поместили под стражу на 2 месяца, после арест продлили до конца апреля. На Украине после морского инцидента ввели 30-дневное военное положение.